Geppi Cucciari ha commentato il suo impegno per la lotta contro il cancro: la paura e l'ansia per il tumore

Geppi Cucciari dà sostegno alla lotta contro il cancro, in quanto ambasciatrice AIRC ed ha rivelato, nell’intervista, a Di Lei, l’importanza della prevenzione per ridurre al minimo i fattori di rischio che espongono, ognuno di noi, maggiormente al tumore.

Geppi Cucciari al fianco di AIRC

La conduttrice e comica televisiva, recentemente protagonista su Rai 3 per la conduzione del varietà ‘Splendida Cornice’, è ambasciatrice AIRC da oltre 10 anni. A tal proposito, ha invitato tutti a contribuire per costruire un futuro migliore, con una semplice donazione, ma soprattutto adottando delle norme di comportamento fondamentali per la nostra salute: un’alimentazione equilibrata, fare attività fisica regolare, rinunciare al fumo, inoltre lancia un messaggio importante:

«Aderire agli screening raccomandati, su questo ultimo punto noi donne siamo un po’ più brave ma possiamo tutti fare molto meglio! Pensate che questi comportamenti insieme potrebbe evitare 1 tumore su 3».

Geppi Cucciari e il rapporto con il cancro

Anche la Cucciari fa controlli frequenti contro il cancro e oggi sta bene proprio grazie a questi:

«Ma poiché c’è pure la sfiga, la sfido con i controlli periodici che onoro sempre con un filo di ansia, lo ammetto».

La lotta contro il cancro è un impegno importante per la conduttrice che, negli ultimi anni, ha sfidato anche i tabù nel mondo televisivo: fino a 60 anni fa non era possibile utilizzare la parola cancro in tv, ma grazie all’impegno di AIRC oggi è possibile dirlo con coraggio.