Geppi Cucciari ha un nuovo amore: di chi si tratta

Un nuovo amore per Geppi Cucciari: di chi si tratta

C’è un nuovo amore nella vita di Geppi Cucciari: l’attrice comica è stata paparazzata al Festival del Cinema di Roma con un uomo di nome Marco, suo partner e imprenditore nel settore della ristorazione estera. I due hanno alloggiato insieme presso un hotel della capitale, e sembra che si siano scambiati baci bollenti ed effusioni (prima che i paparazzi li sorprendessero). Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di sapere se alla questione seguiranno ulteriori sviluppi e se l’attrice romperà finalmente il silenzio in merito al suo nuovo amore.

L’ex marito dell’attrice aveva gettato alcune pesanti accuse nei suoi confronti e, dopo la fine del loro matrimonio, aveva detto: “Non mi appoggiavo a Geppi (vivo e lavoro all’estero da quasi tre anni) e no, Geppi non mi ha lasciato (ma conta davvero chi lascia chi, tra adulti?). Il problema è proprio il contrario. Geppi mi tortura ancora, con quella sua satanica e spietata crudeltà: pensi che recentemente ha trafugato tutto quello (assai poco) che posseggo, i miei libri (che non ho mai letto), le foto di famiglia (distrutte? Anche quelle del nonno?), i pochi quadri e arredi di mio padre (quel milionario disprezzo per le altrui piccole cose)”.