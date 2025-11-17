Un intervento notturno della polizia a Bochum, in Germania, è sfociato in un episodio drammatico che ha coinvolto una 12enne armata.

Germania, 12enne armata minaccia gli agenti (che sparano): è grave

Una ragazzina di 12 anni si trova in pericolo di vita dopo essere stata colpita dagli agenti durante un intervento in un appartamento di Bochum.

La minore, scomparsa da domenica dalla casa famiglia che la ospitava, è stata rintracciata nell’abitazione della madre, alla quale era stata precedentemente revocata la custodia.

Secondo le informazioni riportate da Mediaset Tgcom24, la polizia sarebbe intervenuta poco dopo la mezzanotte, dopo aver raccolto indizi sulla presenza della bambina in quel domicilio. Durante la perquisizione, gli agenti avrebbero incontrato la giovane nel corridoio: secondo le prime informazioni, la dodicenne si sarebbe avvicinata ai poliziotti impugnando due coltelli.

In quel momento uno degli agenti avrebbe utilizzato un taser, mentre un altro avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco, ferendola in modo grave. I sanitari l’hanno trasferita d’urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento e rimane in condizioni critiche.

Germania, 12enne armata minaccia gli agenti (che sparano): le indagini sulla dinamica

Le autorità stanno ricostruendo con precisione la sequenza degli eventi, compresi il numero di spari e l’uso combinato dei dispositivi di difesa da parte degli agenti. La bambina, come riportato dalla testata, sarebbe sorda e non avrebbe potuto soggiornare legalmente presso la madre, anch’essa sorda, poiché la donna non deteneva più il diritto di affidamento.

Gli investigatori stanno inoltre verificando cosa sia avvenuto all’interno dell’appartamento nei momenti precedenti all’arrivo della polizia. Restano in corso approfondimenti per chiarire se la situazione percepita dagli agenti giustificasse il ricorso alle armi da fuoco e quali siano state le condizioni che hanno portato all’escalation dell’intervento.