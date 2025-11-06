Ha confessato Vincenzo Lanni, il 59enne bergamasco che lunedì mattina ha accoltellato alla schiena una manager di 42 anni in piazza Gae Aulenti. L’uomo ha rivelato chi era il suo vero obiettivo.

Aggressione Gae Aulenti: convalidato il fermo di Vincenzo Lanni

Ha lasciato tutti senza parole l’aggressione di lunedì mattina a Milano, in piazza Gae Aulenti, dove un uomo di 59 anni, Vincenzo Lanni, ha accoltellato alla schiena una donna di 43 anni, Anna Laura Valsecchi.

Dopo l’arresto, il 59enne ha spiegato che voleva colpire il potere economico ma non uccidere la manager 43enne. Oggi è stato convalidato il fermo nei suoi confronti.

Aggressione Gae Aulenti, la rivelazione shock di Vincenzo Lanni: “Ecco chi volevo accoltellare”

Oggi Vincenzo Lanni è stato interrogato dal gip Rossana Mongiardo: “il mio obiettivo era di colpire un dipendente Unicredit. Io lavoravo per Unicredito e sono stato buttato fuori. Mi sono appostato nel luogo dove è avvenuto il fatto con lo scopo di colpire il mondo della finanza presso cui ho lavorato.” Come detto, il fermo è stato convalidato, con la giudice che ha condiviso l’impostazione del pm Cristina Ria, la quale ha accusato l’uomo di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e di porto abusivo di armi. Ecco cosa si legge nell’ordinanza: “Lanni ha raccontato i fatti con estrema lucidità e con la convinzione di aver agito correttamente sentendosi vittima dell’ingiustizia del sistema.”