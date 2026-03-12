Gerry Scotti, Riccardo Cocciante e una puntata che mescola gioco e spettacolo

La serata del 11 marzo 2026 ha visto Gerry Scotti condurre una puntata di La Ruota della Fortuna che ha alternato gioco puro e momenti di spettacolo grazie a Riccardo Cocciante , mentre la sfida tra i concorrenti si è decisa all'ultimo giro

Mercoledì 11 marzo 2026 la trasmissione La Ruota della Fortuna è tornata su Canale 5 con il suo solito ritmo televisivo, ma la puntata ha assunto presto i connotati di un evento: oltre al gioco, il pubblico in studio ha assistito a performance dal vivo e a momenti d’interazione che hanno cambiato l’atmosfera della serata. Il conduttore Gerry Scotti ha introdotto i protagonisti, tra battute e commenti che hanno acceso la platea, mentre l’ingresso dell’ospite ha fatto virare la gara verso lo spettacolo. In questo contesto si è svolta la sfida tra la campionessa in carica e gli sfidanti, con premi e colpi di scena che hanno mantenuto alta la suspense. La mescolanza tra quiz e intrattenimento ha mostrato come i game show possano diventare platee per la musica dal vivo.

Concorrenti, dinamiche di gioco e primi momenti chiave

La puntata ha visto protagonisti la campionessa Martina, una ginecologa piemontese già molto avanti nel montepremi con 171.400 euro accumulati nelle puntate precedenti, e due sfidanti agguerriti: Samuel, finanziere con origini calabresi, e Francesca, sponsorship specialist milanese. L’ingresso scenografico di Samira Lui è stato accompagnato dall’ironia della sigla e dai commenti di Scotti, che hanno preparato il terreno per un loop continuo tra gioco e spettacolo. Nei primi round, dal Giramondo al Regno degli animali, sono arrivate soluzioni curiose — come la parola Kwanga legata alla manioca — e il tabellone ha iniziato a delineare una classifica serrata tra i partecipanti.

Momenti di gioco rilevanti

Tra le manche si sono alternati colpi di scena: Martina ha risolto definizioni importanti e si è aggiudicata premi come la crociera conquistata nelle puntate precedenti, mentre Francesca ha scalato la graduatoria con risposte rapide e nette. Il Round Jackpot è salito fino a 62.700 euro, cifra che ha aumentato la posta in palio e la tensione. In altre fasi del programma, il Round Express ha permesso a Samuel di racimolare cifre utili alla rimonta, mentre il cosiddetto Triplete ha visto Francesca portarsi in testa con 19.400 euro prima dell’ultimo atto.

Il punto di svolta: Riccardo Cocciante sul palco

Il passaggio che ha trasformato la puntata in un piccolo show è stato l’arrivo di Riccardo Cocciante, ospite che ha dato vita a due esibizioni dal vivo, con passaggi tratti dal musical Notre Dame de Paris. La presenza del cantautore ha offerto una parentesi di grande impatto emotivo, spostando temporaneamente il focus dal quiz alla musica. Un ospite di questo calibro ha reso la puntata più concreta come prodotto di intrattenimento, dimostrando come un game show possa ospitare segmenti musicali senza snaturare il gioco centrale.

Parole e promozioni

Durante l’intervento Cocciante ha ricordato la longevità del musical e ha parlato del piacere di ritrovarsi sul palco: «È un miracolo essere qui dopo 25 anni», ha detto, sottolineando l’affetto del pubblico. È stato anche presentato il suo nuovo disco, Ho vent’anni con te, e non sono mancati commenti scherzosi sull’età dell’artista: «Ho 80 anni, fatti da qualche giorno», ha dichiarato con autoironia. È stato inoltre ricordato che l’artista sarà presto coinvolto in un progetto televisivo su Rai1 con Canzonissima, al via il 21 marzo.

Il finale: numeri, buste e la nuova campionessa

Terminata la parentesi musicale, la gara è tornata a giocarsi sui suoi binari tradizionali. Nel Round finale Martina ha provato ad assicurarsi il titolo ma, nonostante alcune risposte azzeccate, ha chiuso con 9.400 euro in quella manche. Francesca, invece, ha consolidato la sua posizione e, grazie anche alla busta verde della Ruota delle Meraviglie — contenente 1.000 euro — ha portato il totale a 20.400 euro, conquistando così la serata. Samuel aveva intanto raccolto 8.500 euro durante il Round Express: numeri che testimoniano una partita combattuta fino all’ultimo secondo. Il meccanismo del gioco ha mostrato ancora una volta la sua imprevedibilità.

Chiusura e riflessioni di Gerry Scotti

Nel congedo finale Gerry Scotti ha inciso sul valore della casualità nello show, accennando alla smorfia napoletana come elemento folkloristico e ricordando che nulla è scritto a tavolino: «Tutto avviene davanti ai vostri occhi», ha detto, rimarcando il rapporto diretto con il pubblico. La serata ha sottolineato la capacità di La Ruota della Fortuna di alternare la tensione del quiz con il fascino del palco, offrendo agli spettatori sia adrenalina che momenti di canto e racconto. Un bilanciamento che ha alimentato conversazioni e commenti sui social, confermando il forte impatto mediatico delle puntate speciali.