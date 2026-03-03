Getafe sbanca il Bernabéu con il gol di Satriano: Real ora a quattro punti dal primo posto

Il Santiago Bernabéu ha vissuto una serata inaspettata: il Real Madrid è stato sconfitto in casa per 1-0 dal Getafe, risultato che porta i Blancos a inseguire la vetta della classifica a quattro punti di distanza. Nonostante il controllo del possesso e diverse occasioni create, la squadra di Álvaro Arbeloa non è riuscita a trasformare la pressione in gol, pagando a caro prezzo l’assenza dell’attaccante infortunato.

La partita è stata decisa da un lampo dell’attaccante uruguaiano del Getafe, che ha raccolto una palla rimasta attiva ai margini dell’area e ha infilato l’estremo difensore avversario con un tiro al volo di grande qualità. Sul finale, episodi nervosi e cartellini hanno completato una serata difficile per i padroni di casa, mentre la squadra ospite ha brindato a un’impresa storica al Bernabéu.

Il fatto chiave: il gol che ha cambiato la partita

Al 39′ del primo tempo, un cross parzialmente respinto ha creato confusione in area: la palla è ricaduta sulla linea dell’area e Martín Satriano ha trovato la coordinazione per un perfetto volley che si è infilato nell’angolo alto della porta. Quel momento è stato il punto di svolta: nonostante il predominio territoriale del Real, il vantaggio del Getafe è rimasto fino al triplice fischio.

La genesi dell’azione

Prima della conclusione vincente, il Getafe aveva controllato le transizioni difensive e sfruttato un rimpallo favorevole in area. Il gol è nato da un mischia in cui la palla è stata proiettata verso l’esterno del rettangolo, permettendo a Satriano di calciare al volo senza controllo della barriera avversaria. È stato un esempio di efficacia letale: poche opportunità, massima precisione.

Real Madrid: controllo sterile e assenze che pesano

La squadra di Arbeloa ha dominato in termini di possessione e ha prodotto diverse azioni potenzialmente pericolose, ma la finalizzazione è mancata nei momenti chiave. L’allenatore è stato costretto a rinunciare a Kylian Mbappé, rimasto in Francia per curare una distorsione al ginocchio, e ciò ha ridotto le opzioni offensive. Vinícius Júnior si è reso protagonista di alcune azioni promettenti, una delle quali è stata respinta con prontezza dal portiere avversario.

Le occasioni sprecate e le scelte tattiche

Tra i tentativi più significativi ci sono stati una parata su un’iniziativa personale di Vinícius e un tiro deviato da Arda Güler che ha sfiorato l’incrocio. Nonostante ciò, la squadra non è riuscita a trovare il varco decisivo. Le sostituzioni operate da Arbeloa a inizio ripresa non hanno prodotto l’effetto sperato e il ritmo si è progressivamente bloccato, con il Real incapace di imprimere quel guizzo finale necessario per ribaltare il risultato.

Getafe e i protagonisti della serata

Il tecnico José Bordalás ha schierato una squadra attenta e compatta: la strategia difensiva ha funzionato e la fase offensiva è stata sfruttata con efficacia nei momenti opportuni. Il portiere avversario si è reso protagonista di interventi decisivi, neutralizzando diverse conclusioni dei padroni di casa e mantenendo inviolata la propria porta fino alla fine.

Difesa e cuore: la vittoria dell’organizzazione

Il successo del Getafe è maturato grazie a una solida organizzazione difensiva e alla capacità di capitalizzare una singola grande opportunità. La squadra di Bordalás è riuscita a limitare gli spazi, pressare nei punti giusti e sfruttare la rapidità dei propri attaccanti nei rari contropiedi. La vittoria è significativa anche sul piano storico, considerando che si tratta del primo successo del club al Bernabéu dal 2008.

Episodi finali, conseguenze e il cammino di entrambe le squadre

Nel finale la tensione è aumentata: il Real ha chiuso la gara con un giocatore in meno dopo l’espulsione per presunto dissenso di Franco Mastantuono nei confronti dell’arbitro. Anche il Getafe ha terminato in inferiorità numerica per la seconda ammonizione a un suo giocatore nel recupero. Questi episodi hanno sottolineato l’intensità agonistica e l’equilibrio nervoso della partita.

Dal punto di vista del campionato, la sconfitta complica il cammino dei Blancos: la distanza dalla leadership è ora di quattro punti, con la sensazione che la lotta al vertice resti apertissima. A breve, il Real affronterà una trasferta contro il Celta Vigo e, successivamente, avrà un impegno cruciale in Champions League contro il Manchester City, con qualche incertezza sulla disponibilità del proprio attaccante più prolifico.

Il Getafe, invece, guadagna fiducia e punti importanti: la classifica migliora e la prova difensiva dà indicazioni positive per il prosieguo della stagione di chi lotta per mantenere la categoria.