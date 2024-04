GF, ex concorrente vuole che la fidanzata chiuda un’amicizia nata nel reality

GF, ex concorrente vuole che la fidanzata chiuda un’amicizia nata nel reality

GF, ex concorrente vuole che la fidanzata chiuda un’amicizia nata nel reality: chi è?

Il GF è finito, ma alcuni protagonisti continuano ad attirare l’attenzione dei fan, Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, un ex concorrente vuole che la fidanzata chiuda un’amicizia nata nel reality. Di chi si tratta?

GF, ex concorrente: la fidanzata deve chiudere un’amicizia nata nel reality

A lanciare l’indiscrezione sull’ex concorrente del GF è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha fatto sapere che un gieffino ha chiesto alla fidanzata di mettere fine ad un’amicizia nata all’interno del reality più spiato d’Italia.

L’indiscrezione sull’ex concorrente del GF e la fidanzata

Deianira Marzano ha fatto sapere:

“Pare che un ex gieffino voglia mettere il punto all’amicizia tra la sua fidanzata e un altro/un’altra concorrente”.

L’esperta di gossip non ha svelato l’identità dell’ex concorrente del GF e della sua fidanzata, ma qualche idea possiamo comunque farcela.

Ex concorrente GF e fidanzata: chi sono?

Chi sono l’ex concorrente del GF e la fidanzata protagonisti dell’indiscrezione lanciata da Deianira? Secondo i fan si tratta di Mirko Brunetti, che non vedrebbe di buon occhio l’amicizia tra la fidanzata Perla Vatiero e l’ex fiamma Greta Rossetti. Le altre coppie del reality – Greta e Sergio D’Ottavi, Paolo Masella e Letizia Petris e Alessio Falsone e Anita Olivieri- non avrebbero motivi per imporre simili ultimatum.