Perla Vatiero, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, si è allontanata momentaneamente dai social network. La donna sta affrontando un momento difficile.

GF, grave lutto per Perla Vatiero: “Momento molto brutto”

Perla Vatiero è stata un po’ assente dai social network perché sta affrontando un momento particolarmente difficile. La vincitrice del Grande Fratello è sempre molto attiva su Instagram e la sua assenza ha fatto preoccupare i fan che la seguono sempre da quando si è fatta conoscere a Temptation Island. La donna sta affrontando un momento molto difficile a causa di un grave lutto ed è tornata sui social proprio per condividere questa notizia con tutti i suoi follower.

Perla Vatiero: il messaggio sui social

Perla Vatiero ha spiegato ai suoi fan i motivi della sua assenza. “Vi scrivo per farvi sapere che sto attraversando un momento molto brutto che speravo non arrivasse mai…” ha dichiarato Perla, spiegando cosa è accaduto. “Sto raggiungendo la mia famiglia, ora conoscete il motivo della mia assenza. Ricordiamoci di goderci ogni attimo che ci è concesso perché, purtroppo, la vita è un soffio. Fai buon viaggio zia… ti amo tanto” ha aggiunto la vincitrice del GF, che si trovava a Milano per lavoro.