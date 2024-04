Vincitrice del Grande Fratello 2023, Perla Vatiero è tornata alla sua vita. Nelle ultime ore, la ragazza è finita al centro delle critiche a causa di una sponsorizzazione.

Dopo la vittoria del GF 2023, Perla Vatiero è tornata alla sua vita, ovviamente in coppia con Mirko Brunetti. Grazie alla popolarità che le ha donato il reality più spiato d’Italia, ha incrementato il suo lavoro sui social con sponsorizzazioni più o meno apprezzabili. E’ stata proprio una di queste ad aver alzato un polverone.

Ad aver attirato i fan è stata la sponsorizzazione di un phon. Nel video in questione, Perla Vatiero è in accappatoio e si asciuga i lunghi capelli, mentre in sottofondo si sente la sua voce che comunica il codice sconto. Insomma, nulla di strano o così eclatante, eppure la polemica è esplosa in un lampo.

Le critiche dei fan a Perla Vatiero

Tra i commenti arrivati alla sponsorizzazione di Perla si legge: “Sembra sempre di voler sparare sulla croce rossa…ma come si fa. È sempre più imbarazzante“, oppure “Le sue storie sono sponsorizzazione, adv, pubblicità, lei e Mirko, adv, adv, sponsorizzazione, pubblicità, foto allo specchio, sponsorizzazione. Ah ho già detto pubblicità? Che bello che quello che abbiamo sempre detto si è rivelato realtà: solo business”, o ancora “Madonna che disagio, e che disagio pensare che ci siano le pirlette a seguirla e a farle fare i peggio soldi, da brividi”.