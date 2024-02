GF, il gesto di Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi fa infuriare i fan: appello per la cacciata dell'attore.

Ancora una polemica tra i fan del GF. Al centro della scena c’è Massimiliano Varrese, che avrebbe messo a segno un gesto ignobile nei confronti di Beatrice Luzzi. I sostenitori della Regina di Cuori chiedono la cacciata dell’attore.

GF: il gesto di Varrese contro Beatrice fa infuriare i fan

I fan del GF lo sanno bene: tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi non scorre buon sangue. I due attori, in oltre cinque mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, hanno provato ad andare d’accordo ma non ci sono riusciti. Nelle ultime ore, l’ex volto di Carramba che sorpresa ha messo a segno un gesto contro la coinquilina che ha fatto infuriare i sostenitori della Regina di Cuori.

GF: cosa ha combinato Varrese contro Beatrice?

Stando a quanto si apprende dai social, visto che non ci sono video, Varrese avrebbe mancato di rispetto a Beatrice. Su X (ex Twitter) si legge:

“Massimiliano è quello che qualche ora fa ha visto Beatrice uscire in giardino ed è scappato dentro con tanto di risate dei suoi adepti. E hanno anche il coraggio di dire che Bea lancia frecciatine, che soggetti disconnessi dalla realtà”.

GF: i fan di Beatrice chiedono la cacciata di Varrese

I fan di Beatrice, come fanno da mesi, chiedono la cacciata di Massimiliano dal GF. Tra i tanti commenti, si legge: “Varrese solo una cosa deve fare, uscire dalla casa. Non vedo l’ora che vada in nomination di eliminazione. #fuorivarrese #varresefuori”.