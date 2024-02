GF: Vittorio svela a Greta cosa è successo sotto le coperte con Beatrice

Al GF stanno cadendo alcune maschere. Vittorio Menozzi ha svelato a Greta Rossetti cosa è successo con Beatrice Luzzi sotto le coperte. L’ex tentatrice non ha perso tempo e ha spifferato la confessione ad altri concorrenti.

Dopo l’ultima puntata del GF, Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi non si sono più rivolti la parola. Il modello si è così buttato su Greta Rossetti, arrivando a rivelarle cosa è successo con l’attrice sotto le coperte. L’ex tentatrice, invece che tenere la confidenza per sé, l’ha spifferata a Letizia Petris e Paolo Masella.

Greta si è detta sconvolta dal racconto di Vittorio. Ha raccontato:

“Quelle cose che ci siamo dette nel letto io e te, lui me le ha dette in modo approfondito anche oggi che eravamo fuori. Peggio di come pensavi? Molto molto molto peggio di come pensavi, mi ha rivelato tutto nei dettagli. Guarda che sono cose agghiaccianti, mi è venuto il sangue freddo. Però lui ha paura di questa cosa venga fuori… sì, teme che esca, ha paura di quello che direbbero….”.