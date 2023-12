GF, Greta e Vittorio sempre più vicini: secondo i fan il flirt è già in corso, ma lui tentenna.

Al GF potrebbe presto nascere una nuova coppia. Stiamo parlando di Greta Rossetti e Vittorio Menozzi, che sono sempre più vicini. I fan parlano già di flirt in corso.

GF, Greta e Vittorio sempre più vicini: il flirt è partito

Da quando Greta Rossetti è entrata al GF, i maschietti della Casa sono apparsi del tutto risvegliati. Tra questi c’è anche Vittorio Menozzi, che sembra aver ritrovato nuova linfa vitale. L’ex tentatrice di Temptation Island e l’ingegnere si sono avvicinati tantissimo, tanto che i fan parlano di flirt in corso.

GF: scambio di battute tra Greta e Vittorio

Nelle ultime ore, Greta e Vittorio hanno avuto uno scambio di battute particolare, che ha subito attirato la curiosità dei fan del GF. Secondo la Rossetti, Menozzi starebbe molto bene con i capelli corti, ma lui sembra un po’ scettico. L’ex tentatrice, per convincerlo, ha esclamato:

“Domani ti taglio i capelli, sei devastante… mi fidanzerei con te, subito”.

Greta e Vittorio insieme? I fan del GF sono divisi

I fan del GF sono divisi: ad alcuni non dispiacerebbe per niente vedere Greta e Vittorio insieme, ad altri sì. Su Twitter si legge: “Ma quale Mirko? Greta merita molto di più“, oppure “Spero che Vittorio non cada nella rete della tentatrice, ruolo che sa fare benissimo“, o ancora “Non toccate i capelli di Vittorio“.