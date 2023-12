Greta Rossetti è entrata al GF da pochissimo, ma ha già violato il regolamento. Strano ma vero, la concorrente ha infranto le regole parlando con la rivale Perla Vatiero.

Entrata al GF da pochi giorni, Greta Rossetti ha già violato il regolamento. L’ex tentatrice, parlando con Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi, ha svelato di essere già a conoscenza dei nuovi ingressi. “Sapevi che entravano?“, ha chiesto il bidello calabrese riferendosi ai due concorrenti che sono entrati in gioco lunedì 4 dicembre. Greta ha replicato: “Di lui? Io sì… invece che l’altro ero convinta quell’altro…“.

GF: Greta Rossetti richiamata più volte dagli autori

Davanti alla confessione di Greta, Perla ha cercato di saperne di più. La Rossetti, però, ha ammesso che il GF l’ha già richiamata più volte per gli scivoloni commessi: “Niente… Poi mi sgridano”. La replica non ha soddisfatto la Vatiero che, curiosa come non mai ha voluto sapere altro sui nuovi ingressi. Ovviamente, il suo scopo è sapere se tra le new entry c’è anche Luca Vetrone.

Non Greta che non si tiene un cacio in bocca neanche a pagarla e la mia certezza che ormai in casa sanno anche i millesimali delle percentuali 💀#grandefratello pic.twitter.com/HrsbQRANWC — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 5, 2023

GF: Greta spoilera l’ingresso di Luca Vetrone

In seguito, anche se si sono parlate in codice, Greta e Perla hanno continuato a parlare dei nuovi ingressi. La Vatiero ha ammesso che pensava ci fosse Luca Vetrone e la Rossetti le ha dato ragione, rivelando che ancor prima di entrare al GF aveva avuto la conferma dell’ingresso dell’ex naufrago.