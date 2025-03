Nel pomeriggio di oggi, martedì 26 marzo, è andata in onda una nuova puntata del daytime del Grande Fratello. In questa occasione, il pubblico ha assistito a un Lorenzo Spolverato mai visto prima. L’inaspettata eliminazione della sua fidanzata lo ha profondamente segnato. Nelle ultime ore, il concorrente ha preso una decisione sorprendente.

L’eliminazione di Shaila al Grande Fratello

Durante la semifinale del Grande Fratello, trasmessa il 24 marzo 2025, Shaila Gatta ha dovuto abbandonare la Casa dopo un televoto flash contro Helena Prestes e Chiara Cainelli, sfiorando l’accesso alla finale. Arrivata in studio, ha spiegato che la sua uscita potrebbe essere stata determinata dalla sua schiettezza e dallo scontro avuto con Zeudi Di Palma.

“Credo sia il prezzo da pagare per avere coraggio e dire sempre quello che si pensa. Andare contro Zeudi non era una cosa che andava a mio favore”, ha dichiarato la concorrente ad Alfonso Signorini.

Anche Lorenzo Spolverato è rimasto incredulo per quanto accaduto e ha commentato così l’eliminazione della fidanzata:

“Io non capisco che cosa succede fuori. Ho sempre pensato che lei potesse meritare la finale, più di Helena”.

GF, Lorenzo scrive una lettera e crolla in confessionale

Lorenzo Spolverato dimostra il suo amore per Shaila Gatta con una commovente lettera dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello, mentre lei si confronta con un forte crollo emotivo dopo l’esperienza nel reality.

“A volte il destino è imprevedibile e per me tu, Shaila, hai sempre vinto. Sei il mio Grande Fratello e io voglio vincere per noi due”, ha dichiarato il concorrente.

Poi, ha aggiunto:

“Mi manchi già da morire, siamo qualcosa di molto più grande di tutto questo e la meraviglia è che ti ho incontrato”.

Lorenzo ha anche dichiarato che, nonostante le difficoltà, è pronto a lottare per il loro futuro insieme, iniziando finalmente il ‘noi’ grande che ha sempre sognato.

Spolverato sembra non pensare ad altro che a Shaila, ma una clamorosa indiscrezione arriva in maniera inaspettata. Secondo quanto riportato da LolloMagazine.it, Biagio D’Anelli ha rivelato sui social che Shaila Gatta potrebbe essere pronta a lasciare definitivamente Lorenzo, dopo averlo confidato a un amico al telefono. Cosa succederà adesso? Non resta che seguire la coppia per scoprire nuovi sviluppi.