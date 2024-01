GF, Perla delusa da Mirko per le dichiarazioni su Garibaldi: non ha intenzione di rinunciare a Giuseppe.

Perla Vatiero si è detta delusa dalle parole che Mirko Brunetti le ha riservato nel corso dell’ultima puntata del GF su Giuseppe Garibaldi. La gieffina crede nella buona fede del bidello calabrese.

Durante l’ultima puntata del GF, Mirko Brunetti ha messo in guardia Perla Vatiero su Giuseppe Garibaldi. A detta dell’ex concorrente, il bidello calabrese è un “giocatore” e stringe rapporti solo per scopi strategici. “Lui porta la colazione, poi qualcuna ci casca e diventa amicizia, che fa gola al pubblico…“, ha esclamato Brunetti. Perla non è d’accordo con lui e nei giorni successivi alla diretta ha ammesso di essere delusa da Mirko.

Lo sfogo di Perla su Mirko e Garibaldi

Parlando con Garibaldi e Greta Rossetti, Perla si è lasciata andare ad uno sfogo. Non condivide la posizione dell’ex fidanzato e ha sottolineato che, quando lui era al GF, ne avevano già parlato più volte. La Vatiero ha dichiarato:

“Ci rimango male perché io semplicemente ho creato un’amicizia e lui lo sa questo. Per me è un punto di riferimento e ci tengo a specificarlo che in quella settimana io me lo sono visto amico. Amico”.

GF: Perla non rinuncia a Garibaldi

Nonostante l’ammonimento di Mirko, Perla non ha alcuna intenzione di rinunciare a Garibaldi. Ha dichiarato: