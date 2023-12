Perché Mirko Brunetti ha chiuso con Perla Vatiero? Secondo Angelica Baraldi, amica di entrambi, ci sono motivi seri alla base, ma non si esclude un riavvicinamento dopo il GF.

Mirko Brunetti: i motivi per cui ha chiuso con Perla

Ospite di Casa Chi, Angelica Baraldi ha parlato del triangolo del GF, quello formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. “Lui non è entrato per fare una scelta tra Greta e Perla, si è ritrovato in balia degli eventi“, ha subito chiarito l’ex gieffina. Eppure, i motivi per cui ha chiuso con Perla, sempre stando secondo la versione di Angelica, sono tutt’altro che negativi.

Il pensiero di Angelica Baraldi su Mirko e Perla

Angelica, parlando dei motivi per cui Mirko ha chiuso con Perla, ha dichiarato:

“Ha voluto mettere un punto per lei, per farla stare tranquilla nella Casa ora che lui non c’è più. Per darle quella libertà di divertirsi e godersi l’esperienza del Grande Fratello. Anche perché non sappiamo quali saranno i nuovi ingressi e cosa succederà”.

Brunetti, quindi, ha chiuso con Perla solo per il momento, per consentirle di viversi il GF senza catene.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero torneranno insieme?

La Baraldi è convinta di essere stata eliminata perché il pubblico non ha capito che il suo rapporto con Mirko non era contro Perla: “Facevo da collante per farli riavvicinare ma il pubblico ha capito tutt’altro ed è per questo che sono stata eliminata”. Brunetti e la Vatiero torneranno insieme? Secondo Angelica ci sono buone probabilità: