Da giorni si vocifera di una possibile partecipazione di Mirko Brunetti a Uomini e Donne nei panni di tronista. Maria De Filippi gli ha davvero proposto l’ambita sedia rossa? L’ex gieffino ha rotto il silenzio.

Dopo che Mirko Brunetti ha chiuso sia con Greta Rossetti che con Perla Vatiero, si vocifera che il ragazzo possa partecipare a Uomini e Donne nei panni di tronista. Nelle ultime ore, l’ex gieffino ha deciso di affrontare l’argomento nel corso di una diretta social. E’ vero che Maria De Filippi l’ha contattato?

Nel corso di una diretta social con l’amico Petrone, è arrivata puntuale una domanda su Uomini e Donne. Mirko ha stuzzicato l’attore napoletano: “Vai Ciro, rispondi alla domanda che ti hanno fatto“. Ciro, parlando di Brunetti come tronista di Uomini e Donne, ha dichiarato:

“Sì ho letto cosa hanno scritto, ma te lo avevo detto anche io prima. Che cosa ti ho detto in privato l’altro giorno? Senza che tu mi dicessi nulla cosa ti ho detto? Dov’è che ti vedrei bene , in quale programma?”.

Mirko, leggermente imbarazzato, ha aggiunto: “Ah sì, tu mi hai detto che mi vedresti benissimo sul trono di Uomini e Donne“.

Il primo a lanciare l’indiscrezione su Mirko Brunetti come tronista di Uomini e Donne è stato Lorenzo Pugnaloni. L’esperto del programma mariano ha scritto:

“Ed ecco l’indiscrezione del giorno. Mirko Brunetti dopo il Grande Fratello andrà a Uomini e Donne come tronista? Potrebbe essere una cosa da non escludere per la seconda parte del programma. Dopo Brando e Cristian dovrebbero scendere due tronisti nuovi: un uomo e una donna e, insieme a Ida già presente, formare il nuovo trio“.