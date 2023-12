Dopo l’ultima diretta del GF, Mirko Brunetti è tornato sui social. Il ragazzo, adesso che non è più concorrente, è libero di esprimersi come non ha fatto prima. Ovviamente, si è sbilanciato anche sull’ex fidanzata Perla Vatiero.

Mirko Brunetti: diretta social dopo il GF

Tornato al GF per un confronto con Greta Rossetti e Perla Vatiero, Mirko Brunetti dopo la puntata è riapparso anche sui social. Il ragazzo si è concesso una diretta social con Ciro Petrone, Angelica Baraldi e Marco Fortunati. I compagni, per la gioia dei fan, hanno tutti ammesso di essere “team Perla“. Ovviamente, molte delle curiosità dei seguaci erano proprio sull’ex fidanzata.

Mirko Brunetti: complimenti a Perla

Mirko si è sbilanciato su Perla, commentando la lite che l’ex fidanzata ha avuto con Sara Ricci. Brunetti ha dichiarato:

“Sara è ridicola. Perla ha asfaltato Sara. Ha detto che è ridicola. (…) Perla ha un bel carattere. Non si lascia mettere i piedi in testa da nessuno. Quindi sono sicuro…”.

L’ex concorrente del GF, anche se non vuole tornate con la sua ex, le ha rivolto diversi complimenti.

L’appello di Mirko Brunetti

Nel corso della diretta social, Brunetti ha fatto un appello ai fan. Il ragazzo non vuole essere amato per la relazione con Perla o quella con Greta, ma solo per la sua persona. “Vorrei un team Mirko“, ha confessato.