La convivenza di Alfonso D’Apice e Federica Petagna continua a catalizzare l’attenzione nella Casa del Grande Fratello. Nonostante si siano presentati come ex coppia, i due sembrano ancora legati da tensioni irrisolte, alimentate dall’arrivo di Stefano Tediosi, il tentatore che aveva già influito sul loro rapporto durante la partecipazione a Temptation Island. Nella notte, è arrivata una dichiarazione inaspettata da parte di Alfonso: qualche sera fa, sarebbe scattato un bacio sotto le coperte con Federica.

Alfonso D’Apice, che non ha mai nascosto di essere ancora innamorato della ex fidanzata, ha fatto una rivelazione inaspettata durante una conversazione con Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Il ragazzo ha raccontato che il giorno prima dell’ingresso di Stefano Tediosi, Federica lo avrebbe baciato.

“Se mi vedi così non è per Stefano. Non voglio metterla in difficoltà. Io do valore alle cose. Ed è ovvio che sono un po’ spiazzato. Però non voglio che esca fuori perché non voglio mettere in cattiva luce lei. È successo qui a letto sotto le coperte. Se sono io che mi sono avvicinato? No, è stata lei a baciarmi. Adesso capite perché ieri mi ero un po’ arrabbiato e poi mi sono isolato”.