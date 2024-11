Durante una notte di forti emozioni nella Casa del Grande Fratello, Alfonso ha accusato Stefano di comportamenti destabilizzanti verso la sua ex, colpevolizzandolo di mancare di rispetto ai sentimenti altrui.

“Ma tu ti sei reso conto della str***ata che hai fatto? Quello che hai fatto a una famiglia intera, non so se tu conosci la sua famiglia. Io a loro voglio bene, a te invece non interessa”