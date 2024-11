Stefano Tediosi entra nella casa del Grande Fratello come concorrente e subito decide di mettere alle strette Federica Petagna, accusandola di aver baciato altri due ragazzi mentre stava con lui.

Le accuse di Stefano

L’ex tentatore di Temptation Island è il nuovo concorrente del reality, ma appena varcate le soglie della Casa ha subito deciso di affrontare Federica. I due sono stati freddi l’uno con l’altro, ma Stefano non ha impiegato molto tempo prima di sganciare la bomba: “Spero che tu sia sincera e qualunque cosa mi dirai non cambierà il mio giudizio nei tuoi confronti. Ho parlato con Giovanni, il tentatore e mi ha detto che vi siete frequentati e c’è stato un bacio. Gli ho parlato, mi ha giurato di sì. Sei sicura? Perché c’è stata anche un’altra cosa. Sempre Giovanni mi ha confermato della questione di quel cugino, pare che tu ti sei appartata fuori la discoteca e con la scusa che avevi bevuto un po’ c’è stato un bacio.”

La reazione di Federica

Federica è rimasta imbarazzata da quelle parole, ma ha subito negato le accuse: “Io e Giovanni eravamo molto amici poi ho visto che qualcosa in lui era cambiato, infatti dopo non ci siamo più sentiti e no, non c’è stato nessun bacio. In realtà su queste cose ci resto un po’ male.”

Stefano ha anche provato a mettere in difficoltà il rivale Alfonso, stuzzicando la sua gelosia e lasciando intuire che lui e Federica avessero vissuto alcuni momenti di intimità, soli nella casa.