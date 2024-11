Quando Federica Petagna è entrata nella casa del Grande Fratello, aveva raccontato di aver avuto una frequentazione con Stefano Tediosi, conosciuto durante la sua partecipazione a Temptation Island. Tuttavia, nuove rivelazioni sembrano smentire questa versione: oltre al tentatore, pare che Federica abbia baciato anche Antonio Fico. Le dichiarazioni del ragazzo sui social.

Federica Petagna si sarebbe avvicinata ad Antonio Fico, cugino di Titty Scialò, altra protagonista di Temptation Island: a rivelarlo è stata Deianira Marzano, ma la conferma è arrivata direttamente dal giovane. L’esperta di gossip ha ricevuto una fotografia della concorrente del GF in compagnia del ragazzo:

A seguito della dodicesima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, martedì 12 novembre, Antonio Fico ha pubblicato una storia su Instagram e ha svelato nuovi dettagli sulla presunta frequentazione con Federica Petagna:

“Ci tengo a precisare che il mio intento non è fare hype, parlo solo adesso perché è stato menzionato il mio nome nel programma. Voglio bene Federica tant’è che le avevo promesso di non dire nulla riguardo tutto quello che è successo tra di noi… Ma mentire in questo modo è da persone disoneste. A questo punto confermo che c’è stato un bacio in discoteca e non solo, ci siamo frequentati per settimane”.