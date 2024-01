Anche se è entrato al GF da poco, Sergio D’Ottavi ha dimostrato di essere una persona rispettosa ed empatica. Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi a causa della morte del padre, il gieffino si è detto deluso da alcuni concorrenti.

GF, Sergio deluso da alcuni concorrenti: c’entra Beatrice

L’uscita di Beatrice Luzzi dal GF è stata una batosta per i fan che l’hanno sempre sostenuta e per alcuni concorrenti, come Vittorio Menozzi e Fiordaliso. Anche Sergio D’Ottavi, che è entrato in gioco da poco, si è detto dispiaciuto e, allo stesso tempo, deluso da alcuni compagni d’avventura.

Lo sfogo di Sergio contro i concorrenti

Sergio, parlando con Marcon Maddaloni, si è detto deluso dall’atteggiamento che alcuni concorrenti hanno avuto dopo l’uscita di Beatrice. D’Ottavi, considerando che si parla di un lutto, credeva che i concorrenti fossero capaci di mostrare un minimo di empatia, invece niente. Ha dichiarato:

“Devo dire che qui manca proprio il rispetto, prima ho visto quello ballare e ridere e mi sono venuti i brividi… “.

Sergio si riferisce allo show di Giuseppe Garibaldi, che è arrivato a fare il pagliaccio con la statua dello schiaccianoci.

GF: Maddaloni d’accordo con Sergio

Maddaloni si è detto assolutamente d’accordo con Sergio: