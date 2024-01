Beatrice Luzzi ha lasciato il GF perché colpita da un terribile lutto: suo padre è morto. La triste notizia è stata data anche agli altri concorrenti, ma non tutti hanno reagito con rispetto e solidarietà. Primo tra tutti Giuseppe Garibaldi, che si è addirittura lasciato andare ad uno show.

GF, Garibaldi: show dopo l’uscita di Beatrice per la morte del padre

Giuseppe Garibaldi ha dimostrato cosa significa essere cristiani di facciata. Non basta credere al Natale o al Battesimo per essere credenti. Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dal GF per la morte del padre, piuttosto che dimostrarsi dispiaciuto o almeno rispettoso, si è lasciato andare ad uno show pietoso.

GF: alcuni concorrenti ridono allo show Garibaldi

Garibaldi, ballando davanti ad alcuni concorrenti, ha preso la statua dello schiaccianoci e ha finto un bacio. Ridendo e scherzando si è perfino inginocchiato davanti al manichino dando vita ad una specie di ‘limone’. Uno show imbarazzante, soprattutto perché fatto da una persona che ha avuto una relazione – se così vogliamo chiamarla – con Beatrice. Ovviamente, lo spettacolino ha divertito alcuni concorrenti, come Anita Olivieri e Massimiliano Varrese.

GF: Garibaldi ha oltrepassato il limite

Il video dello show di Garibaldi dopo l’uscita di Beatrice ha indignato i fan del GF. In massa si sono scagliati contro di lui, riservandogli commenti del tutto meritati. Su Twitter si legge: “Questo piange da 3 giorni facendo la vittima, oggi si è risvegliato ringalluzzito per un lutto dicendo alla sua amica che in confessionale porta buone notizie, i Beabaldi hanno anche il coraggio di dire che soffre, che schifo di persona“, oppure “Più guardo questo video e più mi sale il crimine… se lunedì non lo rimandano a lavare i cessi nelle scuole e sbattere i mojto nei locali faccio la pazza! E si mi sono svegliata NERAH“.