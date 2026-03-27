Modifiche al palinsesto e nuova collocazione del GF Vip per le prossime puntate: ecco i motivi e cosa sappiamo.

Nel panorama televisivo italiano, la gestione del palinsesto è spesso al centro di scelte strategiche che mirano a tutelare gli ascolti e a fronteggiare la concorrenza. Nel caso del Grande Fratello Vip la programmazione viene rivista per evitare scontri diretti con eventi di forte richiamo o con trasmissioni particolarmente seguite, così da ridurre il rischio di cali di audience. A tal proposito, ecco cosa accadrà nella puntata di stasera e nella prossima.

Sciopero dei giornalisti e nuova collocazione del GF Vip in palinsesto

Nella giornata di oggi è in corso uno sciopero dei giornalisti: per questo motivo il Tg5 delle 20 andrà comunque in onda, ma in una versione ridotta, come già accaduto nell’edizione delle 13. Questa situazione comporta uno slittamento della programmazione successiva, con La ruota della fortuna che dovrebbe anticipare la sua messa in onda prima delle 20:30, permettendo così al GF Vip di collocarsi in una fascia più vicina alla tradizionale prima serata.

Di conseguenza, la nuova puntata del GF Vip 2026 è attesa in diretta intorno alle 21:20, quindi con circa mezz’ora di anticipo rispetto alle prime settimane di programmazione. I dati di ascolto rappresenteranno un banco di prova significativo: se i numeri dovessero restare contenuti, si potrebbe interpretare come una scarsa risposta del pubblico al reality di Canale 5; al contrario, un incremento degli spettatori potrebbe spingere verso una revisione stabile dell’orario di inizio, anticipandolo in modo simile a quanto avviene con altri programmi come Amici.

GF Vip, palinsesto stravolto: la nuova data e i motivi dello spostamento

Mediaset ha deciso di intervenire all’ultimo momento sulla programmazione, modificando la collocazione del reality per difendere gli ascolti da una concorrenza particolarmente forte. Come riportato da Fanpage, dopo confronti interni e una fase di confronto con Endemol, l’azienda avrebbe scelto di riorganizzare la messa in onda del programma per evitare un confronto diretto con un evento sportivo di grande richiamo. In particolare, la puntata del reality condotto da Ilary Blasi non andrà più in onda martedì 31 marzo, ma è stata anticipata a lunedì 30 marzo.

La decisione nasce da una valutazione legata alla possibile perdita di pubblico: nella serata originariamente prevista, infatti, l’attenzione degli spettatori sarà concentrata sulla partita della Nazionale guidata da Gennaro Gattuso, impegnata in un match decisivo dei play-off mondiali. In questo contesto, evitare lo scontro diretto con un evento calcistico di tale portata appare una mossa utile a preservare la visibilità del format e limitare il rischio di un calo significativo nell’Auditel, che avrebbe inevitabilmente svuotato la platea televisiva della concorrenza.