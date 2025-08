Incidente in elicottero: il Ministro della Difesa del Ghana tra le vittime

Incidente in elicottero: il Ministro della Difesa del Ghana tra le vittime

Tragedia nei cieli del Ghana: un elicottero militare è precipitato causando la morte di diverse persone, tra cui il Ministro della Difesa. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Ghana, tragico incidente in elicottero: lutto nazionale e indagini in corso

Le circostanze dello schianto restano al momento poco chiare.

Le autorità ghanesi hanno aperto un’inchiesta e non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile atto doloso, anche se al momento non emergono prove concrete in tal senso.

Secondo testimonianze locali, l’elicottero avrebbe perso quota prima di impattare violentemente al suolo in una zona rurale della regione di Ashanti, generando una colonna di fumo visibile da chilometri. I soccorritori, giunti tempestivamente, non hanno potuto salvare nessuno.

La perdita di due membri dell’esecutivo ha colpito profondamente l’opinione pubblica e il mondo politico: in segno di rispetto, sono stati sospesi tutti gli eventi ufficiali.

Ghana, tragico incidente in elicottero: tra i morti anche il Ministro della Difesa

L’elicottero militare modello Z9, appartenente all’Aeronautica del Ghana, è precipitato durante una missione ufficiale, causando la morte di otto persone. Tra le vittime figurano due membri di spicco del governo: Edward Omane Boamah, titolare della Difesa, e Ibrahim Murtala Muhammed, responsabile del dicastero dell’Ambiente, della Scienza e della Tecnologia.

Il velivolo era decollato dalla capitale Accra con destinazione Obuasi, ma ha improvvisamente interrotto ogni comunicazione con la base, facendo scattare le operazioni di emergenza da parte delle Forze armate. A bordo si trovavano tre militari dell’equipaggio e cinque passeggeri. L’ufficialità della tragedia è arrivata poche ore dopo dalla Presidenza, seguita da un messaggio di cordoglio del capo di gabinetto Julius Debrah, a nome del presidente John Mahama.