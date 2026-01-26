Ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina: Chiarimenti e Smentite Essenziali

Ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina: Chiarimenti e Smentite E...

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma, stanno generando un grande interesse non solo per gli eventi sportivi, ma anche per le questioni di sicurezza collegate. Recentemente, si è acceso un dibattito riguardo alla possibile presenza degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) degli Stati Uniti durante i Giochi. Tuttavia, la verità su questa questione è ancora da chiarire.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha menzionato in un intervento pubblico che alcuni agenti dell’Ice sarebbero stati presenti per garantire la sicurezza del vicepresidente americano, J.D. Vance, e del segretario di Stato, Marco Rubio. Questa dichiarazione ha sollevato dubbi e confusione, portando le autorità italiane a intervenire per chiarire la situazione.

Chiarimenti dal Ministero dell’interno

Il ministero dell’Interno italiano ha affermato chiaramente che l’Ice non opererà in Italia durante le Olimpiadi. Il ministro Matteo Piantedosi ha sottolineato che non esistono accordi ufficiali che consentano la presenza di agenti Ice sul territorio nazionale. Ogni attività di sicurezza e ordine pubblico, secondo il ministro, è di competenza delle forze di polizia italiane.

Le parole di Piantedosi

Piantedosi ha descritto la questione come una polemica infondata, evidenziando che non ci sono comunicazioni ufficiali riguardanti una delegazione americana con agenti Ice al seguito. Ha aggiunto che, qualora ci fossero unità di sicurezza statunitensi, queste opererebbero solo in ruoli di supporto e non con funzioni operative.

Il ruolo della sicurezza diplomatica statunitense

Fonti dell’ambasciata americana a Roma hanno chiarito che il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è responsabile della sicurezza per i Giochi olimpici. Seppur l’Ice non svolgerà operazioni di controllo dell’immigrazione in Italia, è possibile che siano presenti agenti del dipartimento di sicurezza interna come supporto alla sicurezza diplomatica.

Funzioni e limiti degli agenti Ice

È importante notare che, secondo le fonti, gli agenti dell’Ice, se presenti, hanno come unico obiettivo quello di supportare il Servizio di Sicurezza Diplomatica nella verifica e mitigazione dei rischi legati a minacce provenienti da organizzazioni criminali transnazionali. Le operazioni di sicurezza rimarranno sempre sotto l’autorità italiana.

Reazioni e polemiche politiche

La questione ha suscitato reazioni contrastanti nel panorama politico italiano. Dopo le dichiarazioni di Fontana, diversi esponenti dell’opposizione hanno chiesto chiarimenti e denunciato la possibilità di un’interferenza americana nella gestione della sicurezza pubblica. Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, ha espresso preoccupazione per la legittimità dell’Ice e per la sua possibile presenza in Italia.

In risposta alle critiche, il segretario dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, Enzo Letizia, ha ribadito che la sicurezza pubblica in Italia è responsabilità esclusiva delle autorità italiane e che la delegazione statunitense sarà protetta dal Secret Service, come avviene normalmente per le visite di alti funzionari americani.

Fontana chiarisce la sua posizione

In seguito alle polemiche, il governatore Fontana ha cercato di chiarire il suo intervento, affermando di non avere informazioni dettagliate sulla presenza di agenti Ice e di aver solo ipotizzato un possibile scenario. Ha rassicurato che la loro funzione sarebbe stata meramente difensiva e limitata alla protezione delle figure istituzionali americane.

La presenza di agenti Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina rimane un argomento di discussione. Le autorità italiane hanno ribadito che ogni aspetto della sicurezza sarà gestito secondo le normative nazionali, garantendo un evento sportivo sicuro e ben organizzato.