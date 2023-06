Giallo a Centocelle dove è stato trovato un uomo morto, con una parrucca da donna. La segnalazione è stata data da un passante. Il cadavere giaceva riverso a terra presso uno degli ingressi del parco Madre Teresa di Calcutta, in viale delle Gardenie. Giunti sul posto, intorno alle 2:40 del 17 giugno, gli agenti della squadra mobile e la scientifica; il cadavere appartiene a un uomo di origine nordafricana. Da quanto si è appreso, sul corpo sono state rinvenute ferite di arma da taglio al fianco e alla gola.

Giallo a Centocelle: dove si trovava il cadavere?

Il cadavere è stato rinvenuto in un’area frequentata da trans e prostitute “attivi” lungo via Palmiro Togliatti, a poca distanza dal luogo del ritrovamento. Viste le circostanze, non sembrano esserci dubbi che si tratti di un caso di omicidio. A indagare sul caso è la squadra mobile di Roma: gli agenti stanno cercando di individuare telecamere degli esercizi commerciali del luogo che possano aver ripreso qualcosa. Si ipotizza a un delitto maturato in ambito gay, oppure all’interno del business dello sfruttamento della prostituzione. La vittima non è stata ancora identificata.

Un aggressione nella stessa zona

Lo scorso 14 giugno una transessuale sudamericana ha dichiarato di avere subito un’aggressione tra viale Palmiro Togliatti e via dei Pioppi, non lontano da dove è stato trovato il cadavere del nordafricano. La sventurata è stata ferita alla gola da uno sconosciuto, ma è riuscita a sopravvivere. L’episodio è stato riportato dal Messaggero e da Roma Today.