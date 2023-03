Giallo a Serranova, nelle campagne pugliesi. Antonio Calò, di 70 anni, e la moglie Caterina Martucci, di 64 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione. Sarebbero stati uccisi a colpi di arma da fuoco.

Giallo a Serranova: marito e moglie uccisi in casa

In una casa di Serranova, frazione di Carovigno, nelle campagne pugliesi, sono stati trovati i corpi privi di vita di un uomo e una donna. Le vittime sono Antonio Calò, di 70 anni, e la moglie Caterina Martucci, di 64 anni, uccise a colpi d’arma da fuoco. A dare l’allarme uno dei fratelli dell’uomo, che vive poco distante. Durante la giornata, non avendo visto il fratello al bar dove si incontravano di solito, si era preoccupato. Aveva provato a telefonargli, ma non riuscendo a contattarlo, in serata si è recato presso la sua abitazione. Non riuscendo a farsi aprire, ha chiamato subito le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nord della compagnia di San Vito dei Normanni.

Trovati i cadaveri dei coniugi nell’abitazione

Quando gli agenti sono entrati in casa hanno trovato il cadavere dell’uomo nell’ingresso e quello della donna nella camera da letto. Secondo gli investigatori si è trattato di un duplice omicidio, in quanto non è stata trovata la pistola, circostanza che fa escludere la pista dell’omicidio-suicidio. Le indagini sono in corso. La zona in cui si trova il casolare non è coperta da sistemi di video-sorveglianza, ma gli investigatori hanno già iniziato ad ascoltare alcuni parenti delle vittime. La coppia non aveva mai avuto nessun tipo di problema. Si tratta di due persone incensurate, che hanno avuto una vita semplice, per questo per il momento è incomprensibile il movente.