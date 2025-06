È ancora avvolta nel mistero la morte di Mariano Olla, il 16enne trovato senza vita nelle acque del porto turistico di Su Siccu, a Cagliari. Sul corpo del ragazzo, rinvenuto nelle prime ore del mattino di ieri, non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Gli investigatori stanno concentrando le indagini su una festa in spiaggia con i coetanei.

Le ultime indagini sulla tragedia.

Giallo a Cagliari, 16enne trovato morto in spiaggia: l’autopsia sul corso

Il giovane è stato recuperato ieri mattina poco prima delle 7, a circa dieci metri dalla riva, ancora vestito con pantaloncini e scarpe da ginnastica. Sul corpo, secondo le prime indagini, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza.

Per comprendere le cause del decesso, decisivi saranno gli esiti dell’autopsia prevista per lunedì. Nel frattempo, la polizia ha ascoltato i familiari per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo. Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, stanno lavorando senza sosta per chiarire ogni aspetto e seguire tutte le piste possibili.

Giallo a Cagliari, 16enne trovato morto in spiaggia: si indaga su una festa notturna

Le autorità stanno approfondendo la pista di una festa che, secondo alcune testimonianze, si sarebbe svolta proprio quella notte sulla spiaggia vicina, anche se non è ancora stato accertato se il ragazzo vi abbia preso parte. La polizia ha iniziato a sentire amici e parenti per ricostruire le ultime ore di vita del giovane. Tra i dubbi ancora da chiarire c’è anche il motivo per cui la sua scomparsa non sia stata subito segnalata.