Con la nuova edizione di Striscia La Notizia è arrivata una novità inaspettata. Sul bancone non sono salite due veline, ma una velina e un velino: si tratta di Gianluca Briganti.

Striscia la Notizia: chi è Gianluca Briganti

I due prescelti, ad affiancare Michelle Hunziker e Nino Frassica, sono Beatrice Coari e Gianluca Briganti. La prima è una ballerina di 21 anni e studentessa di Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti. Gianluca Briganti, anche lui ballerino, è il primo velino in 37 anni di messa in onda del programma tv.

Il ragazzo è nato a Viareggio da mamma cilena e papà napoletano e ha lavorato in famosi musical europei come performer. Tuttavia, ha anche collezionato esperienze nel mondo televisivo.

Le esperienze televisive di Gianluca Briganti

In tv Gianluca Briganti ha lavorato in diversi programmi, tra cui Crozza nel paese delle Meraviglie, Zelig Event, Pintus @Ostia Antica, Wanna dance? È stato anche uno dei ballerini della serie televisiva americana Pitch Perfect: Bumper in Berlin.

Gianluca Briganti e il ballo

Comincia a ballare insieme alla mamma quando ha soli cinque anni, fino ai 19 anni gioca a calcio, poi scopre la passione per la recitazione e per il ballo, in particolare per lo stile americano modern jazz.

Nel 2010 si diploma in danza, recitazione e canto all’Accademia “MAS Music Arts & Show” e comincia a lavorare come performer in importanti musical come Flashdance, Cats, La famiglia Addams e tanti altri.