Negli ultimi giorni si parla insistentemente di una possibile crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, coppia nata a Uomini e Donne. I sospetti sono nati dopo alcune dichiarazioni della Ferrara durante una diretta su TikTok, che hanno lasciato spazio a interpretazioni e dubbi da parte di fan e follower. A stretto giro è arrivata anche la sua replica.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara in crisi? Gli indizi

Tutto è cominciato con una diretta TikTok di Cristina Ferrara, trasmessa nella serata di ieri, che non è passata inosservata agli occhi dei fan più attenti. L’ex corteggiatrice è apparsa visibilmente distaccata, con un’espressione perplessa e un tono che alcuni hanno interpretato come freddo. Rispondendo ad alcune domande dei follower, ha lasciato spazio a interpretazioni che hanno rapidamente alimentato il dubbio: tra lei e Gianmarco Steri potrebbe esserci aria di crisi?

A sollevare più di un interrogativo è stato soprattutto il tema della convivenza, argomento che – stando a quanto dichiarato dalla coppia nella loro intervista post-scelta su Wittytv – sarebbe dovuto concretizzarsi a breve. Intanto, Gianmarco è volato a Marbella per un addio al celibato con gli amici. Cristina ha parlato di semplice svago, ma tra i fan crescono i sospetti: vacanze separate, convivenza rinviata e parole ambigue in diretta fanno pensare a un momento di crisi.

A peggiorare il clima, è arrivata anche una storia di Deianira Marzano: secondo l’esperta di gossip, Cristina avrebbe interrotto ogni contatto con Gianmarco e sarebbe su tutte le furie.

“Lei non gli risponde al telefono, ignora i messaggi, sta credendo a tutto quello che legge sui social. È nera, ha chiuso ogni contatto con lui”.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara in crisi? La replica dell’ex corteggiatrice

A chiarire la situazione è stata la stessa Cristina, che durante la diretta ha risposto alle domande degli utenti preoccupati per l’assenza di Gianmarco. L’ex corteggiatrice ha affrontato il tema della convivenza, dichiarando che per ora non ci sono piani concreti. Una scelta, ha precisato, dettata dalla volontà di non affrettare i tempi e dalla necessità di conoscersi meglio lontano dai riflettori.

A rassicurare i fan è intervenuto, seppur a distanza, lo stesso Gianmarco: pur trovandosi con gli amici, ha seguito la diretta in tempo reale e ha commentato con tono scherzoso alcune risposte della compagna. Un gesto che, secondo molti, è servito a smorzare i rumors e mostrare una certa complicità, nonostante la distanza.