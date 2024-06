Il cantante è in vacanza in Costa Azzurra, ha condiviso i momenti vissuti con i follower: il botta e risposta su Instagram

Gianni Morandi, in vacanza in Costa Azzurra, si mostra ai follower con pantaloncino azzurro e berretto in testa. Il cantante si gode il sole in giardino e sfoggia, sul suo profilo Instagram, un fisico atletico; arrivano i complimenti dei fan.

Il botta e risposta tra Gianni Morandi e i fan

“Cotto al punto giusto“, scrive sul post Gianni Morandi.

“Hai messo la protezione?” chiedo i fan preoccupati per la salute del loro amato cantante, immancabile la risposta di Gianni, che risponde:

“Sì! Olii, creme e unguenti vari”.

Da questo momento in poi è partito un botta e risposta con i follower, nel quale il cantante ha rivelato molti dettagli della vacanza: dove si trova, i ristoranti frequentati, ma una replica non è passata inosservata e ha dato vita ad uno speciale siparietto.

La battuta che fa sorridere i follower

Gli utenti apprezzano il fisico di Morandi e la battuta più spassosa è stata riservata a chi gli fa notare quanto sia ancora un eterno ragazzo:

“Fra poco, eterno riposo”, replica ridendo il cantante sul social.

Il cantante, infatti, nonostante l’animo e il fisico giovanile, il prossimo 11 dicembre 2024, festeggerà 80 anni.

Lo scambio vivace tra Gianni Morandi e i suoi fan su Instagram mostra, non soltanto la sua capacità di replicare a tutte le domande con leggerezza, ma rafforza anche il legame con i suoi sostenitori.