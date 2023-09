Con un annuncio inaspettato, Gianni Morandi ha informato i suoi fan: "Non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok".

Tra non molto (il prossimo 11 dicembre) Gianni Morandi spegnerà le 79 candeline. Nonostante la sua età, è stato uno dei primi artisti italiani a comprendere quanto i social potessero essere utili per il proprio fandom. Con le foto della moglie Anna su Instagram, i post su Facebook e i divertenti video postati su TikTok, il cantante originario di Monghidoro è riuscito sempre a rimanere sulla cresta dell’onda ampliando lo zoccolo duro dei suoi fan, anche tra i giovanissimi. Nonostante ciò, forse Gianni sta meditando di dire addio alla sua vita social. Solo ipotesi al momento, ma sembra che il cantante di “Fatti mandare dalla mamma” abbia deciso di prendersi quantomeno una pausa.

Gianni Morandi: l’annuncio inaspettato

Nell’ultimo video pubblicato sui social, Gianni Morandi appare seduto su una sedia nel suo giardino, mentre annuncia ai suoi follower: “Ciao, per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok. Chissà, magari ci farà bene!”.

I commenti dei follower

L’annuncio inatteso ha generato caos tra i follower di Gianni Morandi. Un utente scrive: “Prenditi tutte le pause che vuoi, la cosa importante è che tutto vada bene e che non nascondi qualcosa”. A questo punto però Gianni gli chiede: “Cosa dovrei nascondere?”. Un altro gli dice: “Bravo, finalmente una persona intelligente ed umana, finalmente uno con la testa a posto, brava anche la moglie”. Gianni si è limitato a rispondere in questo caso: “Grazie, ma non esagerare…”.