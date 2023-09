In una recente intervista esclusiva concessa a Say Waaad? su Radio Deejay, l’ex concorrente di Amici 22 Wax ha avuto l’occasione di fare chiarezza sui suoi rapporti attuali con Angelina Mango e con gli altri concorrenti del talent finito lo scorso maggio.

Wax, la verità sui rapporti con Angelina oggi

Le dichiarazioni del cantante deluderanno molto chi si aspettava che Wax fosse ancora in contatto con Angelina, con la quale aveva creato un’amicizia molto speciale che secondo alcuni avrebbe potenzialmente potuto sfociare in un sentimento. Il giovane cantante ha infatti spiegato che una volta lasciata la casa e quel contesto chiuso e particolare, di fatto, per lui tutto è cambiato. Alla base del rapporto stretto creato con alcuni dei suoi colleghi c’era dunque una vicinanza obbligata, che ha così creato naturalmente determinati tipi di dinamiche.

A proposito, Wax ha raccontato:

Allora, sul rapporto con gli altri e con Angelina, vanno fatte delle precisazioni. Quello che c’era lì dentro è diverso. Siamo molto schiacciati, molto forzati a vederci a sentirci e stare insieme. Quasi costretti direi. La nostra è stata una convivenza forzata. Appena esci dopo aver vissuto un’utopia ti rendi conto di molte cose. La convivenza, o meglio la non convivenza, il non stare attaccato con una persona nella vita reale modifica le cose e perdi i rapporti. E per me è stato così, poi è comunque lavoro. Poi certo che qualche amicizia è nata.

Wax pronto a lasciare anche il gruppo WhatsApp di Amici 22

Per quanto il cantante di Anni ’70 non neghi di avere trovato anche degli amici nella scuola, sembra essere allo stesso modo consapevole di non essere interessato più di tanto a mantenere nel tempo gli stessi rapporti. A proposito, l’artista ha anche confermato che lui e i suoi ex colleghi avevano creato una chat WhatsApp dopo essere usciti dalla scuola per non perdersi di vista, ma ha al contempo precisato: “Se abbiamo un gruppo Whatsapp? Sì, ma dopo esco da quel gruppo”.