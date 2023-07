Angelina Mango ha tolto il segui su Instagram a Maddalena Svevi. Dopo Wax anche lei ha deciso di unfolloware l’ex compagna di Amici di Maria De Filippi. Cosa è successo tra loro?

Angelina Mango ha tolto il segui a Maddalena Svevi

Dopo Wax, anche Angelina Mango ha tolto il segui su Instagram a Maddalena Svevi. Le due hanno condiviso l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e fino a qualche giorno fa sembravano andare d’accordo. Eppure, la figlia dell’indimenticabile Pino ha deciso di unfolloware la ballerina.

Cosa è successo tra Angelina e Maddalena?

Maddalena, al contrario, non ha tolto il segui ad Angelina. Pertanto, possiamo ipotizzare che ad essersi infuriata di più sia stata la giovane Mango. Al momento, non conosciamo i dettagli e non sappiamo cosa sia davvero successo tra loro.

La teoria dei fan sulla lite tra Angelina e Maddalena

Secondo alcuni fan, Angelina ha tolto il segui a Maddalena per l’atteggiamento che quest’ultima ha avuto con Wax e Mattia Zenzola. I seguaci non hanno alcun dubbio: se la Mango è arrivata ad unfolloware la ballerina deve essere successo qualcosa di grave. Altri follower credono che di mezzo ci sia proprio l’amicizia che lega la cantante a Wax. Per il momento, i diretti interessati non hanno commentato la faccenda.