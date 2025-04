Il Presidente del Consiglio italiano esprime cordoglio per le vittime in Kashmir e rafforza il dialogo bilaterale.

Un incontro telefonico significativo

Oggi, la Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro indiano, Narendra Modi. Durante questo scambio, Meloni ha rinnovato, a nome del Governo italiano, il cordoglio per le vittime del brutale attacco terroristico avvenuto in Kashmir il 22 aprile. Questo gesto sottolinea l’importanza della solidarietà internazionale di fronte a eventi tragici come questo.

Impegno contro il terrorismo internazionale

Nel corso della telefonata, Meloni ha ribadito l’impegno dell’Italia nel contrasto al terrorismo internazionale. Entrambi i leader hanno concordato sull’esigenza di rafforzare ulteriormente il dialogo bilaterale e di intraprendere azioni congiunte per affrontare questa minaccia globale. La lotta al terrorismo è un tema cruciale che richiede cooperazione e strategie condivise tra i Paesi, e l’Italia si propone come partner attivo in questo contesto.

Partenariato strategico tra Italia e India

La conversazione ha anche permesso uno scambio di vedute sui principali temi dell’attualità internazionale e sullo stato di avanzamento del partenariato strategico tra Italia e India. Questo partenariato è stato formalizzato attraverso un Piano d’azione adottato dai due leader lo scorso novembre, e rappresenta un passo importante verso una cooperazione più profonda in vari settori, dall’economia alla sicurezza. La volontà di Meloni e Modi di lavorare insieme per affrontare le sfide globali è un segnale positivo per il futuro delle relazioni tra i due Paesi.