Giorgia Meloni in Oriente: incontri strategici tra Giappone e Corea del Sud

Giorgia Meloni visita Giappone e Corea del Sud per potenziare i rapporti bilaterali e affrontare questioni strategiche.

Dal 14 al 19 gennaio 2026, Giorgia Meloni, la premier italiana, intraprenderà un’importante missione diplomatica in Oriente, che avrà come tappe principali il Giappone e la Corea del Sud, dopo un incontro iniziale in Oman. Questo viaggio rappresenta un’opportunità unica per rafforzare le relazioni economiche e politiche tra l’Italia e questi due Paesi asiatici, in un contesto globale sempre più sfidante.

Il primo incontro in Oman

La missione di Meloni avrà inizio nel Sultanato dell’Oman, dove la premier incontrerà Sua Maestà Haitham bin Tariq Al Said. Questo incontro, che segue il bilaterale tenutosi a dicembre a Manama, si concentrerà sull’espansione della cooperazione nei settori della difesa, giustizia e cultura. È previsto un approfondimento sulle questioni regionali, con particolare attenzione alla situazione in Medio Oriente, Yemen e Iran, tematiche di grande rilevanza per la stabilità della regione.

Obiettivi dell’incontro

Durante il colloquio, i leader discuteranno anche delle politiche sociali e dell’istruzione, con l’intento di sviluppare un dialogo costruttivo e reciproco. L’Oman rappresenta un partner strategico in un contesto geopolitico complesso, e le relazioni tra i due Paesi potrebbero essere ulteriormente potenziate attraverso accordi bilaterali.

Verso il Giappone: un incontro storico

Successivamente, Meloni si dirigerà a Tokyo, dove è previsto un bilaterale con la premier giapponese Sanae Takaichi. Questo incontro è particolarmente significativo, in quanto segna la prima visita di un capo di governo europeo dopo l’insediamento della Takaichi. Le due leader, entrambe prime ministre, hanno già avuto modo di confrontarsi in passato, durante il G20 di Johannesburg.

Le celebrazioni per i 160 anni di relazioni

Il viaggio avviene in un momento cruciale, coincidente con le celebrazioni per il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. L’agenda prevede discussioni su temi economici e commerciali, con l’obiettivo di consolidare il dialogo e la cooperazione nelle aree industriali e tecnologiche. Il Giappone è, infatti, il terzo partner commerciale dell’Italia in Asia, con un interscambio che ha superato i 10 miliardi di euro nel 2026.

La tappa finale in Corea del Sud

Infine, il 19 gennaio, Meloni arriverà a Seoul per incontrare il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-myung. Questo incontro segna un altro passo importante, poiché è la prima visita di un leader europeo dall’insediamento di Lee e la prima missione bilaterale di un premier italiano negli ultimi 19 anni.

Collaborazioni e intese future

Durante il colloquio, i due leader discuteranno di questioni politiche, economiche e culturali, affrontando anche la situazione dell’Asia orientale. È previsto che Meloni e Lee firmino diversi accordi, tra cui un’intesa per rafforzare la cooperazione nel settore dei semiconduttori e un memorandum sulla gestione delle calamità naturali, valorizzando l’esperienza della Protezione Civile italiana.

La Corea del Sud rappresenta il quarto partner commerciale dell’Italia in Asia, e la presenza delle aziende italiane nel Paese è in continua crescita. Con circa 120 imprese attive, il fatturato complessivo è di 3,2 miliardi di euro, dimostrando l’importanza di questo mercato per l’export italiano.

In conclusione, la missione di Giorgia Meloni in Oriente non è solo un’opportunità per rafforzare i legami bilaterali, ma anche un passo strategico per l’Italia nel contesto dell’Indo-Pacifico. Con accordi e collaborazioni in vista, il viaggio promette di portare risultati significativi per entrambe le nazioni coinvolte.