Giorgia Meloni premier più apprezzata d’Europa, quarta nel mondo davanti a Joe Biden e la premier italiana continua a calare i sondaggi e trova gradimento nello scacchiere internazionale.

Chi lo dice? Il report del “Global leader approval tracker” della società americana di sondaggi “Morning Consult”. E quella rilevazione dice che Giorgia Meloni conquista un nuovo primato in ordine al gradimento dei leader mondiali: la leader di Fratelli d’Italia è risultata prima in Europa per consenso fra i capi di governo e quarta nel mondo, prima del presidente Usa Joe Biden.

Meloni premier più apprezzata d’Europa

Ma chi sono i primi tre per gradimento planetario? Al primo posto c’è il primo ministro indiano Narendra Modi con il 76% di gradimento.

A seguire il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador (65%) e poi l’australiano Anthony Albanese (59%). E quarta c’è lei: con il 48% dei consensi Giorgia Meloni è la prima donna, la prima in Europa, la quarta nel mondo e dà due spanne al capo di stato più potente del pianeta.

Joe Biden alle spalle della premier italiana

Joe Biden infati ha avuto un 42%. La premier italiana è dunque in vetta al gradimento fra i leader dei Paesi europei.

E dopo di lei e Biden? Ci sono l’irlandese Leo Varadkar al 42%, poi lo spagnolo Pedro Sanchez (37%), il belga Alexander De Croo (33%), lo svedese Ulf Kristersson (33%), il presidente francese Emmanuel Macron (31%), il cancelliere tedesco Olaf Scholz (31%) e il premier britannico Rishi Sunak (31%). A seguire, sotto il 30%, gli altri leader.