La dichiarazione dei redditi di Giorgia Meloni per il 2024 ha subito attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, non solo per la cifra complessiva riportata, ma anche per il confronto con gli anni precedenti. Come previsto dalla normativa, la presidente del Consiglio ha reso trasparente il proprio reddito, posizionandosi tra i primi leader politici a pubblicare la documentazione ufficiale sul sito della Camera dei Deputati.

Giorgia Meloni pubblica la dichiarazione dei redditi 2024: imposte, detrazioni e variazioni patrimoniali

Per quanto riguarda le imposte, la presidente del Consiglio ha dichiarato 69.340 euro lorde, ridotte a 63.060 euro nette grazie a 6.274 euro di detrazioni. Tra queste spiccano 415 euro per erogazioni liberali a Fratelli d’Italia, detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio pari a 4.579 euro, e ulteriori 781 euro legati a lavori edilizi incentivati dal bonus 50-110%. Altri 499 euro riguardano spese energetiche o l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.

La dichiarazione evidenzia come unica variazione patrimoniale l’acquisto definitivo della nuova abitazione come prima casa nel quartiere romano Eur-Tre Pini. La proprietà è stata finanziata in parte con i proventi dei diritti d’autore e in parte tramite un mutuo ipotecario di 200.000 euro acceso a dicembre 2024 con Banca Mediolanum, poi trasferito a un altro istituto bancario per ottenere condizioni più vantaggiose. L’acquisto definitivo segue il preliminare firmato l’anno precedente, e la nuova abitazione ha comportato interventi di ristrutturazione e ammodernamento che hanno permesso di usufruire delle relative detrazioni fiscali.

Giorgia Meloni pubblica la dichiarazione dei redditi 2024: entrate scendono a 180mila euro

Giorgia Meloni ha anticipato tutti i leader politici rendendo pubblica la propria dichiarazione dei redditi 2025, dalla quale emerge un calo consistente delle entrate complessive. Il reddito dichiarato è di 180.081 euro, meno della metà rispetto ai 459.460 euro del 2024 e inferiore anche ai 293.531 euro del 2023, quando i proventi dei suoi libri avevano fatto registrare picchi record. Il calo è dovuto principalmente alla diminuzione dei diritti d’autore dei suoi testi “Io sono Giorgia” e “La versione di Giorgia”. La flessione dei redditi non preclude un possibile aumento già nel 2026 grazie all’anticipo per l’edizione americana del suo ultimo libro, promosso anche da Donald Trump, che ne ha lodato il contenuto.

La dichiarazione dei redditi di Giorgia Meloni, firmata il 28 ottobre 2025, è disponibile sul sito della Camera, insieme a quelle di altri parlamentari. Tra i dati noti, Elly Schlein ha dichiarato 98.471 euro, Antonio Tajani 187.673 euro e Giuseppe Conte 106.580 euro (ultimo dato disponibile). Al Senato, Matteo Salvini non ha ancora pubblicato la dichiarazione 2025 (ultimo reddito 99.699 euro), Carlo Calenda ha dichiarato 122.000 euro, Matteo Renzi oltre 2,3 milioni, mentre in cima ai redditi parlamentari resta Antonio Angelucci con 4,8 milioni.