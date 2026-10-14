Giorgia Meloni celebra l'amicizia tra Italia e Stati Uniti: "Pilastro di sicurezza e prosperità"

Giorgia Meloni rilancia il valore dell'amicizia tra Italia e Stati Uniti in occasione del lancio de La Stampa Usa e sottolinea il ruolo della comunità italo-americana.

La premier Giorgia Meloni ribadisce il valore dell’amicizia tra Italia e Stati Uniti in occasione del lancio de La Stampa Usa, la nuova iniziativa editoriale del quotidiano. Nel suo videomessaggio, sottolinea l’importanza dei rapporti transatlantici, il contributo dei 28 milioni di italo-americani e le opportunità legate alla promozione delle imprese italiane e del turismo delle radici.

La Stampa Usa punta sulle imprese italiane e sul turismo delle radici

Secondo la premier, il nuovo progetto editoriale può offrire un contributo concreto al rafforzamento dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, dando visibilità alle esperienze delle persone e delle comunità che condividono questa storia. L’iniziativa, ha spiegato Meloni, può favorire la conoscenza delle imprese italiane presso nuovi pubblici, valorizzando al tempo stesso il patrimonio culturale e i legami familiari che uniscono i due Paesi.

Tra gli obiettivi indicati dalla presidente del Consiglio figura anche la promozione del turismo delle radici, un’opportunità per avvicinare le nuove generazioni alle proprie origini. Il progetto potrebbe infatti incoraggiare i discendenti degli italiani emigrati negli Stati Uniti a visitare i territori da cui provengono le loro famiglie, riscoprendone tradizioni, storia e identità.

In questa prospettiva, La Stampa Usa si propone come uno strumento per raccontare le storie della comunità italo-americana e rinnovare un legame che, nelle parole della premier, continua a rappresentare un patrimonio condiviso tra le due nazioni.

Giorgia Meloni rilancia l’amicizia tra Italia e Stati Uniti: “Fondata su libertà e democrazia”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito l’importanza dei rapporti tra Italia e Stati Uniti in un videomessaggio realizzato in occasione del lancio de La Stampa Usa, la nuova iniziativa editoriale del quotidiano italiano. La premier ha ricordato le radici profonde di questa relazione, costruita attorno ai principi di libertà e democrazia, sottolineando il valore strategico della collaborazione tra le due sponde dell’Atlantico. «Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità», ha dichiarato, spiegando che consolidare questa intesa permette a Europa e America di affrontare le sfide condivise «con unità e un chiaro senso di responsabilità».

Nel suo intervento, Meloni ha evidenziato anche il contributo della comunità italo-americana, che conta oggi circa 28 milioni di persone e rappresenta un elemento fondamentale del rapporto tra i due Paesi. «Generazioni di italiani hanno contribuito a costruire l’America, portando con sé talento, coraggio e un profondo attaccamento alle proprie radici», ha affermato la presidente del Consiglio, aggiungendo che i risultati raggiunti dagli italo-americani costituiscono «motivo di orgoglio per entrambe le nostre nazioni».