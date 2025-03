Un appello per il suo amato Lego

Giorgia Soleri, nota influencer e ex fidanzata di Damiano David, ha recentemente condiviso con i suoi follower un momento difficile legato alla salute del suo gatto, Lego. In un post sui social, ha chiesto aiuto per trovare un veterinario dopo aver notato che il suo amico a quattro zampe aveva problemi respiratori. La situazione, come ha successivamente rivelato, è risultata più grave del previsto, con il felino che soffre di asma allergica e un serio problema cardiaco.

Un amore incondizionato per gli animali

Giorgia non ha mai nascosto il suo amore per gli animali, un sentimento che si è tradotto in azioni concrete. In passato, ha adottato un gatto maltrattato di nome Ziggy Stardust, un felino cieco da un occhio che ha trovato una nuova vita grazie alla sua generosità. Oltre a Ziggy, la sua famiglia felina comprende anche Carla, un altro gatto che ha portato gioia e allegria nella sua vita. Attraverso foto e video, l’influencer dimostra costantemente il suo affetto per i suoi animali, considerandoli i suoi migliori amici.

Impegno sociale e sensibilizzazione

Oltre alla sua passione per gli animali, Giorgia Soleri è attivamente coinvolta in questioni sociali importanti. Ha parlato apertamente della sua esperienza con l’endometriosi, una malattia cronica che colpisce molte donne, utilizzando i social per fornire informazioni utili e supporto a chi si trova nella sua stessa situazione. Inoltre, è un’attivista femminista, impegnata nella lotta per i diritti delle donne e nella sensibilizzazione su temi come la parità di genere e la violenza domestica. La sua voce è diventata un faro per molti giovani che la seguono e si ispirano al suo esempio.