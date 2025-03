Un giorno di memoria e impegno

Il 21 marzo segna un momento cruciale per la società italiana, un giorno dedicato alla memoria delle vittime delle mafie e all’impegno civile. Questa data è stata istituita per onorare coloro che hanno perso la vita a causa della violenza mafiosa e per rinnovare la lotta contro tutte le forme di criminalità organizzata. La Giornata nazionale della memoria e dell’impegno è un’opportunità per riflettere sull’importanza della legalità e della giustizia, valori fondamentali per la salute della nostra comunità.

Il messaggio delle istituzioni

In occasione di questa ricorrenza, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza di un impegno collettivo nella lotta contro le mafie. Ha ricordato che ogni ambito della società è stato colpito da questo flagello, dai servitori dello Stato agli imprenditori, fino ai cittadini comuni. La memoria delle vittime deve essere un faro che guida le azioni quotidiane di tutti noi, spingendoci a combattere l’indifferenza e la rassegnazione, che spesso alimentano il potere mafioso.

Il ruolo della società civile

La Giornata del 21 marzo non è solo un momento di commemorazione, ma anche un invito all’azione. Le associazioni come Libera, che hanno promosso questa iniziativa, giocano un ruolo fondamentale nel sensibilizzare l’opinione pubblica e nel mobilitare le persone a partecipare attivamente alla lotta contro le mafie. È essenziale che ogni cittadino si senta parte di questo impegno, contribuendo a costruire una società più giusta e solidale. La mafia può essere sconfitta, ma questo richiede la determinazione e la collaborazione di tutti.

Un futuro senza mafie

La premier Giorgia Meloni ha ribadito l’importanza di onorare il sacrificio delle vittime attraverso azioni concrete. La lotta contro le mafie è una questione di dignità nazionale e di difesa della democrazia. Ogni giorno, le istituzioni e i cittadini devono lavorare insieme per estirpare ogni forma di illegalità e violenza. La memoria delle vittime deve rimanere viva, fungendo da guida per le generazioni future. Solo così potremo costruire un’Italia libera dalla paura e dalla sopraffazione.