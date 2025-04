Incontri istituzionali al Quirinale

Oggi, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accoglie al Quirinale il presidente dell’Estonia, Alar Karis, in visita ufficiale. Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per rafforzare i legami tra Italia ed Estonia, due nazioni che condividono valori democratici e una visione comune per il futuro dell’Unione Europea. La visita di Karis è attesa con interesse, poiché potrebbe portare a nuove collaborazioni in ambito economico e culturale.

Attività governativa a Palazzo Chigi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al Premio Maestro dell’Arte della cucina italiana, un evento che celebra l’eccellenza gastronomica del nostro Paese. La cucina italiana è un simbolo di cultura e tradizione, e Meloni sottolinea l’importanza di preservare e promuovere questo patrimonio. La partecipazione della premier a eventi di questo tipo dimostra l’impegno del governo nel sostenere il settore della ristorazione, duramente colpito dalla pandemia.

Audizioni e votazioni in Parlamento

In Parlamento, la commissione Anagrafe tributaria ascolta il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Frattasi. Questo incontro è cruciale per comprendere le strategie del governo in materia di sicurezza informatica, un tema di crescente rilevanza nel contesto attuale. Inoltre, la commissione Vigilanza Rai è chiamata a votare sul parere vincolante per la nomina del nuovo presidente del Cda della Rai, un passaggio fondamentale per il futuro dell’informazione pubblica in Italia.

Eventi culturali e commemorazioni

Oggi si celebra anche la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, con un evento al Teatro della Legalità di Casal di Principe. La presidente della commissione Antimafia, Colosimo, partecipa a questa iniziativa, sottolineando l’importanza dell’inclusione sociale e della responsabilità collettiva. Nel frattempo, a Città del Vaticano, si svolge una messa in memoria di Papa Giovanni Paolo II, presieduta dal cardinale Parolin, con la presenza della premier Meloni e del presidente della Camera, Fontana. Questi eventi evidenziano il forte legame tra cultura, politica e memoria storica nel nostro Paese.

Attività internazionali e diplomatiche

All’estero, il premier israeliano Netanyahu è in visita a Budapest, dove incontra il premier ungherese Orban. Questo incontro è significativo nel contesto delle relazioni tra Israele e Ungheria, due nazioni che stanno cercando di rafforzare la loro cooperazione in vari settori. Negli Stati Uniti, l’Alto Commissario per i Diritti Umani, Türk, si prepara a intervenire all’Assemblea generale dell’Onu, affrontando la delicata questione delle persone scomparse, un tema di grande attualità e rilevanza globale.