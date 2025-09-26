Due 17enni olandesi sono stati arrestati con l’accusa di spionaggio, probabilmente a favore della Russia, come riportato venerdì dal quotidiano De Telegraaf. Stando a quanto riferito dal padre di uno dei ragazzi, suo figlio sarebbe stato reclutato su Telegram da un hacker filo-russo.

Arrestati due 17enni olandesi, spie per la Russia

L’arresto è scattato dopo una segnalazione dei servizi di sicurezza olandesi e ha coinvolto operazioni mirate direttamente nelle loro abitazioni. Nell’agosto di quest’anno, uno dei ragazzi avrebbe utilizzato, nei pressi degli uffici di Europol, Eurojust e l’ambasciata canadese all’Aia, un cosiddetto ‘wifi sniffer’, un dispositivo che rintraccia le reti vicine e intercetta i dati. Secondo quanto riportato dal il genitore del principale sospettato, lunedì pomeriggio otto uomini con passamontagna avrebbero fatto irruzione nella loro abitazione portando con sé con un mandato di perquisizione.

Le cause per cui i due 17enni olandesi, spie per la Russia, sono stati arrestati

Gli agenti hanno raggiunto direttamente la stanza dove il ragazzo stava facendo i compiti, portandolo via senza ulteriori spiegazioni, limitandosi a parlare di “spionaggio” e “servizi a un paese straniero”. Le autorità olandesi continuano a monitorare la vicenda, considerata un caso significativo di possibili infiltrazioni straniere a danno di istituzioni europee.