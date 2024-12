Il Giubileo 2025 si preannuncia come un evento di grande portata con milioni di fedeli in arrivo da tutto il mondo.

Un evento di portata globale

Il Giubileo del 2025 si prepara a diventare uno degli eventi religiosi più significativi del nostro tempo, con stime che parlano di oltre 32 milioni di pellegrini in arrivo a Roma. La Porta Santa, simbolo di accoglienza e perdono, è già stata aperta, e nei primi giorni ha visto un’affluenza straordinaria di fedeli. Questo evento non è solo un momento di spiritualità, ma anche un’opportunità per riscoprire la fede e la comunità in un periodo di sfide globali.

Proiezioni e arrivi da tutto il mondo

Le proiezioni di arrivo dei pellegrini sono state elaborate da uno studio scientifico, che ha analizzato i movimenti aeroportuali e le tendenze di viaggio post-pandemia. Tra i paesi con il maggior numero di pellegrini, gli Stati Uniti si attestano a due milioni e mezzo, seguiti dalla Germania con un milione e 450mila e dalla Gran Bretagna con quasi un milione. Anche l’Argentina, patria di Papa Francesco, contribuirà con 255mila pellegrini, mentre la Cina, un paese di crescente interesse per la Chiesa, porterà oltre mezzo milione di fedeli.

Un’opportunità di incontro e dialogo

In un contesto mondiale segnato da conflitti e divisioni, il Giubileo rappresenta un’occasione unica per promuovere il dialogo e la comprensione reciproca. Pellegrini provenienti da diocesi meno tradizionali, come la Corea del Sud e la Mongolia, parteciperanno grazie a un visto speciale “Turismo-Giubileo”. Questo segna un passo importante verso l’apertura e l’inclusione, in un’epoca in cui le frontiere sembrano rialzarsi.

Eventi e iniziative durante il Giubileo

Il programma giubilare è ricco di eventi, dai pellegrinaggi agli incontri liturgici, che coinvolgeranno diverse categorie di persone, dagli artisti ai giovani. Ogni evento sarà un’opportunità per riflettere e condividere esperienze di fede. Sul sito ufficiale del Giubileo, i pellegrini possono trovare informazioni sui cammini giubilari, le chiese aperte e le iniziative culturali che arricchiranno la loro esperienza a Roma.

Supporto ai pellegrini

Per garantire un’accoglienza adeguata, sarà attivo un infopoint ufficiale in via della Conciliazione, dove i pellegrini potranno ricevere assistenza, in particolare quelli con disabilità. Qui sarà anche possibile ottenere il Testimonium, il diploma che attesta la partecipazione al pellegrinaggio. Questo elemento rappresenta un riconoscimento tangibile del viaggio spirituale intrapreso.