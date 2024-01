Giugliano (Napoli), morta folgorata bimba di 7 anni: parenti danneggiano auto della polizia

Nel pomeriggio di sabato 13 gennaio intorno alle ore 15, una bambina di appena 7 anni ha perso prematuramente la vita dopo essere rimasta folgorata in un campo Rom. I parenti della piccola avrebbero cercato di forzare l’ingresso nell’ospedale. Danneggiata inoltre un’auto della polizia. L’episodio è avvenuto a San Giugliano in provincia di Napoli.



Morta bimba folgorata in un campo rom: parenti assaltano l’ospedale

Stando a quanto riporta NapoliToday, sarebbe stato ritrovato all’interno del campo una cabina elettrica allacciata ad un collegamento abusivo. Nelle immediate vicinanze sarebbero state rilevate dei cavi elettrici posizionati in modo rischioso. La denuncia dell’episodio arriva dal deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli che su Facebook ha scritto: “Da anni chiediamo di salvare i bambini costretti a vivere nel degrado dei campi Rom, dove niente è garantito ai minori in termini di sicurezza, igiene e formazione. La piccola morta folgorata è la testimonianza di quali gravi rischi i bambini corrano in certi contesti. Il campo di Giugliano è solo uno dei tanti che insistono nell’area a Nord di Napoli, popolati spesso da persone violente il cui stile di vita è molto volte oltre la legge. Si tratta spesso di insediamenti fuorilegge dove non esistono norme di sicurezza e i bambini sono abbandonati al degrado. Mi auguro che questa sia la goccia che faccia traboccare il vaso e si arrivi presto a una soluzione definitiva”.

L’assalto dei parenti all’ospedale

Sul corpo della bimba erano state identificate delle ustioni ad un polso. Vani purtroppo i tentativi degli operatori sanitari di salvare la piccola e purtroppo non c’è stato più nulla da fare. I parenti della piccola, profondamente scossi avrebbero cercato di fare irruzione nella struttura. Durante l’azione una guardia giurata è rimasta ferita. Gli agenti della polizia, arrivati sul posto con alcune volanti, sono riusciti a bloccare il gruppo di persone, sedando le proteste.