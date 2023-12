Il commovente ricordo sui social di Elena, sorella di Giulia Cecchettin, accompagnato dal brano "Little Talks".

Elena, sorella di Giulia Cecchettin, ha deciso di tatuarsi un orsacchiotto disegnato dalla ragazza, uccisa a soli 22 anni. Elena Cecchettin ha condiviso su Instagram la foto del nuovo tatuaggio a pochi giorni dai funerali di Giulia, previsti martedì 5 dicembre a Padova. La foto mostra il simpatico personaggio tatuato sul braccio della ragazza, accompagnata dal brano “Little Talks” del gruppo islandese Of Monsters and Men. La povera Giulia, infatti, sognava di diventare una disegnatrice di libri per bambini.

Giulia Cecchettin, il brano “Little Talks”

Il testo della canzone recita: “Te ne sei andata via. Ti ho visto scomparire. Tutto ciò che resta è un tuo fantasma. Ora siamo divise, dilaniate, non c’è niente che possiamo fare”.

Giulia Cecchettin: i funerali a Padova

Il commovente addio a Giulia Cecchettin avrà luogo il prossimo martedì 5 dicembre, alle ore 11, con la solenne cerimonia funebre programmata presso la Basilica di Santa Giustina. A informare dei funerali le epigrafi affisse lo scorso 2 dicembre a Vigonovo, paese della ragazza.

Giulia Cecchettin, la basilica di Santa Giustina

La Basilica di Santa Giustina, con la sua imponente struttura, offre uno spazio accogliente capace di ospitare numerose persone. Situata su Prato della Valle, una piazza di dimensioni considerevoli, la basilica consente a un vasto numero di partecipanti di prendere parte alla cerimonia. La sua posizione strategica consente anche a coloro che non possono essere ospitati all’interno di seguire la cerimonia su maxi schermi, creando così un legame tra chiunque voglia rendere omaggio a Giulia Cecchettin, sia all’interno che all’esterno della basilica.