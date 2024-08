Giulia De Lellis e Tony Effe sono ufficialmente una coppia: a confermare la relazione in corso la prima foto insieme. I due, però, non sono soli, ma in compagnia di un altro Vip molto amato.

Giulia De Lellis e Tony Effe: arriva la prima foto di coppia

Da mesi, ormai, non si fa altro che parlare della relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe. I due hanno trascorso l’estate insieme e lei lo ha accompagnato ad ogni evento, ma non hanno mai ufficializzato la storia d’amore. Questo fino a qualche ora fa, quando hanno accettato di posare insieme ad un altro Vip per il primo scatto pubblico di coppia.

Giulia e Tony: chi è il Vip che ha posato con loro?

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno posato insieme a Cristiano Malgioglio. E’ stato il paroliere a chiedere loro una foto, piazzandosi proprio in mezzo a loro due. Ad immortalarli è stato Alessandro Rocchi, che su Instagram ha rivelato di aver incontrato i due piccioncini in hotel: “Cristiano gli ha chiesto di portarmi con loro al concerto”.

Giulia De Lellis e Tony Effe: amore o flirt?

La frequentazione di Giulia e Tony va avanti ormai da qualche mese. La domanda, quindi, sorge spontanea: è amore o solo un flirt? Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, si tratta “solo amicizia e divertimento”. Ergo: la loro storia non supererà l’estate.