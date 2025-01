Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori e annunciano con gioia la nascita del loro primo figlio, Kian Salemi Pretelli.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno condiviso la gioia della nascita del loro primo figlio attraverso un post su Instagram. ‘Kian Salemi Pretelli’, hanno scritto nel messaggio pubblicato oggi, giovedì 16 gennaio 2025, che li ritrae insieme, con il neonato tra le braccia, rivelando solo il suo nome.

In persiano, Kian significa “re” ed è un simbolo di ricchezza, potere e nobiltà. È un nome tradizionalmente dato ai bambini maschi in Iran, con l’augurio di un futuro prospero e di grande prestigio.



Dopo aver annunciato la gravidanza a luglio 2024, l’influencer ha condiviso con i suoi follower le varie fasi della sua prima dolce attesa, raccontando:

Per Giulia si tratta del primo figlio, mentre Pierpaolo è già padre di Leonardo, avuto dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero.

La storia d’amore tra Pierpaolo e Giulia è iniziata quattro anni fa nella Casa del Grande Fratello VIP. Nel 2022, la coppia ha accolto il loro amico a quattro zampe, Prince Valiant, uno Spitz di Pomerania, e ha deciso di iniziare a convivere a Milano.

Tuttavia, nei primi mesi del 2023, la coppia ha attraversato un momento di crisi, superato poi grazie al ritrovato equilibrio e alla serenità. Infine, il 16 gennaio 2025, annunciano con gioia la nascita di Kian.

“Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì… ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e sono certa di avere accanto un super papà che, grazie al suo amore, mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande“, scriveva Salemi per l’arrivo del piccolo.